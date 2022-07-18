Группа игроков может покинуть «Химки»

По информации «СЭ», «Химки» рассматривают варианты трансферов на продажу или аренду трех игроков команды: Аршак Корян, Лоуренс Николас и Неманья Главчич.

Главный тренер Сергей Юран не рассчитывает на этих футболистов в сезоне-2022/23 РПЛ.

В первом туре РПЛ «Химки» сыграли с «Зенитом» со счетом 1:1. В следующем сезоне команда встретится с «Нижним Новгородом» матч пройдет 24 июля.