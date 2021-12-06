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КДК РФС рассмотрит отмену красной карточки нападающему «Спартака» Соболеву

12:27
Удаленный Александр Соболев покидает игру с «Ахматом». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Удаленный Александр Соболев покидает игру с «Ахматом». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что на ближайшем заседании будет рассмотрен вопрос об отмене красной карточки нападающему «Спартака» Александру Соболеву.

«На ближайшем заседании будут рассматриваться три прямых удаления: Соболев, Кротов и Крыховяк. Все игроки приглашены на заседание. Так же рассмотрим перенесенный вопрос по матчу ЦСКА — «Зенит». Так же ряд вопросов связанных со скандированием ненормативной лексики и нарушением санитарного регламента», — сказал Григорьянц «СЭ».

На 33-й минуте матча «Спартак» — «Ахмат» с поля был удален нападающих красно-белых Александр Соболев. Он получил красную карточку за грубый фол против Игоря Коновалова.

Главный арбитр встречи Виталий Мешков вынес свое решение после просмотра видеоповтора, на необходимость изучения которого после стыка Соболева и Коновалова коллеге указали видеоассистенты.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
04 дек, 17:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Ахмат
Голы
Мозес, 13 (1:0), Уткин, 45+3 (1:1), Промес, 87 (2:1)
Спартак
Селихов Жиго Джикия Айртон Денисов Хендрикс (Зобнин, 59 ) Литвинов Промес Мозес (Мелкадзе, 81 ) Соболев Игнатов (Бакаев, 72 )
Ахмат
Гудиев Семенов Нижич Богосавац Тодорович Коновалов (Карапузов, 46) Швец Уткин Харин (Конате, 88) Полярус (Садулаев, 78) Архипов (Себай, 55)
Предупреждения
Промес 65, Жиго 72, Айртон 89, Селихов 90  -  Коновалов 5, Семенов 38, Архипов 49
Удаления
Соболев 32
Судьи
Мешков (Дмитров) Мухтаров (Петрозаводск) Ковалев (Реутов)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Богач (Люберцы)

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры