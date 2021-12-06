КДК РФС рассмотрит отмену красной карточки нападающему «Спартака» Соболеву

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что на ближайшем заседании будет рассмотрен вопрос об отмене красной карточки нападающему «Спартака» Александру Соболеву.

«На ближайшем заседании будут рассматриваться три прямых удаления: Соболев, Кротов и Крыховяк. Все игроки приглашены на заседание. Так же рассмотрим перенесенный вопрос по матчу ЦСКА — «Зенит». Так же ряд вопросов связанных со скандированием ненормативной лексики и нарушением санитарного регламента», — сказал Григорьянц «СЭ».

На 33-й минуте матча «Спартак» — «Ахмат» с поля был удален нападающих красно-белых Александр Соболев. Он получил красную карточку за грубый фол против Игоря Коновалова.

Главный арбитр встречи Виталий Мешков вынес свое решение после просмотра видеоповтора, на необходимость изучения которого после стыка Соболева и Коновалова коллеге указали видеоассистенты.