Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен прокомментировал свой первый гол в Тинькофф РПЛ, который он забил в матче 17-го тура с «Крыльями Советов».

«Я просто фокусировался на том, чтобы помочь команде победить, — приводит слова Бохинена официальный сайт московского клуба. — Поэтому все лавры должны достаться Эджуке. Он совершил великолепный проход и отдал прекрасную передачу».

Также полузащитник рассказал, на какой позиции ему комфортнее играть.

«Сегодня я тяготел ближе к атаке, но моя естественная позиция — оборонительный полузащитник. При этом уже владею навыками атакующего и крайнего полузащитника. Поэтому куда тренер меня поставит, там и смогу сыграть. Считаю, что одинаково хорошо изучил все эти три позиции на поле», — сказал он.

В нынешнем сезоне 22-летний норвежец провел девять матчей и забил два мяча.

После 17 туров РПЛ ЦСКА набрал 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.