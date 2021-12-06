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Член СПЧ — о задержаниях болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом»: «Были проведены репрессии»

В СПЧ назвали репрессиями массовые задержания болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом»
12:38
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Член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе прокомментировал инцидент на матче 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенит» (0:2).

«Расцениваю все это в негативном ключе, — приводит слова Сванидзе «РБК-Спорт». — Что это такое, такая агрессия к болельщикам? Там были файеры, ну и что? Пострадала куча людей, которая к этому вообще никакого отношения не имела. Были проведены репрессии с большим превышением насилия. Поэтому акции с уходом фанатов с трибун вполне понятны и объяснимы».

При этом член СПЧ заявил, что не будет обсуждать эти инциденты на заседании совета.

«У меня есть другие темы для обсуждения с президентом», — подытожил он.

Напомним, 28 ноября после встречи с «Зенит» полиция начала задерживать болельщиков ЦСКА. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке игры.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/61acc13e9a794777c841ff24

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Карен Саркисян все материалы автора

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