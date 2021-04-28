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КДК РФС подтвердил дисквалификацию Максименко и Айртона на матч «Спартака» в Туле

14:30
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц подтвердил, что вратарь «Спартака» Александр Максименко и защитник красно-белых Айртон пропустят гостевой матч 28-го тура с тульским «Арсеналом».

«Было отказано «Спартаку» в запросе об отмене желтых карточек игрокам Максименко и Айртону. Предупреждения остаются», — сказал Григорьянц.

Для Максименко желтая карточка стала четвертой, для Айртона — восьмой. В соответствии с дисциплинарным регламентом это влечет за собой автоматическую дисквалификацию на матч следующего тура.

В текущем сезоне 23-летний Максименко провел 29 матчей за красно-белых и пропустил 36 мячей. На счету 23-летнего Айртона — 27 игр, три гола и три результативные передачи.

(Артем Бухаев)

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