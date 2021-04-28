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Эксперты РФС не удовлетворили запрос «Спартака» по матчу с ЦСКА: желтые карточки Айртона и Максименко справедливы

13:59
Александр Максименко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Максименко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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27 апреля состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращения клубов на качество судейства.

«Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра матча против ЦСКА (1:0) Павла Кукуяна в эпизодах с вынесением предупреждений защитнику Айртону и вратарю Александру Максименко, для которых это четвертые желтые карточки в сезоне. По решению ЭСК, оба предупреждения были вынесены правильно.

Таким образом, Айртон и Максименко пропустят матч 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала». Встреча пройдет в Туле 3 мая и начнется в 16:30 мск.

В текущем сезоне 23-летний Максименко провел 29 матчей за красно-белых и пропустил 36 мячей. На счету 23-летнего Айртона — 27 игр, три гола и три результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213550

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры