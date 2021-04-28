Эксперты РФС не удовлетворили запрос «Спартака» по матчу с ЦСКА: желтые карточки Айртона и Максименко справедливы

27 апреля состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращения клубов на качество судейства.

«Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра матча против ЦСКА (1:0) Павла Кукуяна в эпизодах с вынесением предупреждений защитнику Айртону и вратарю Александру Максименко, для которых это четвертые желтые карточки в сезоне. По решению ЭСК, оба предупреждения были вынесены правильно.

Таким образом, Айртон и Максименко пропустят матч 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала». Встреча пройдет в Туле 3 мая и начнется в 16:30 мск.

В текущем сезоне 23-летний Максименко провел 29 матчей за красно-белых и пропустил 36 мячей. На счету 23-летнего Айртона — 27 игр, три гола и три результативные передачи.