Семак рассказал, сможет ли Ловрен сыграть против «Локомотива»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии защитника Деяна Ловрена перед матчем 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

«Пока у нас нет точного ответа на этот вопрос. Сейчас он тренируется, но пока по индивидуальной программе, в общей группе он не занимается. В ближайшие дни мы посмотрим, будет ли у него шанс сыграть в этом матче», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Из-за травмы 31-летний хорват пропустил три встречи. В текущем сезоне Ловрен провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 2 мая в Петербурге и начнется в 19:00 мск. Петербуржцы с 58 очками лидирует в турнирной таблице, московский клуб с 52 очками — на второй строчке.