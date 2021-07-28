«Краснодар» ведет переговоры с Крыховяком
22:23
Как стало известно «СЭ», «Краснодар» ведет переговоры с полузащитником «Локомотива» Гжегожем Крыховяком.
В данный момент стороны далеки от сделки из-за высоких запросов игрока по зарплате. Контракт 31-летнего поляка с «Локо» действует до лета 2022 года.
Во вторник, 27 июля, появилась информация, что технический директор «Локомотива» Томас Цорн предложил ряду клубов РПЛ приобрести нескольких футболистов «Локо», в том числе и Крыховяка.
Крыховяк выступает за «Локо» с 2018 года. Хавбек провел за железнодорожников 109 матчей, забил 23 мяча, в составе команды стал обладателем Кубка России (2019, 2021) и Суперкубка страны (2019).
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