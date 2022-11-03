КДК РФС дисквалифицировал Спартака Гогниева на три матча

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев дисквалифицирован на три матча за поведение во время игры 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

«Гогниев дисквалифицирован на два тура, плюс в силу вступает автоматическая дисквалификация на одну игру за удаление. Также он оштрафован на 200 тысяч рублей», — заявил Григорьянц.

Гогниев был удален после первого тайма матча с «Динамо» за споры с главным арбитром встречи Яном Бобровским, позднее он обматерил комментатора Сергея Дурасова в подтрибунном помещении.

Из-за дисквалификации специалист пропустит матчи «Химок» против «Оренбурга» (4 ноября) и «Сочи» (13 ноября), а также игру с «Факелом», которая пройдет в марте следующего года.