Губерниев — о дисквалификации Гогниева: «Может, человек все поймет. Людям всегда нужно давать шанс»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера «Химок» Спартака Гогниева на три матча чемпионата России.

«Может, человек все поймет. Посмотрим... Людям всегда нужно давать шанс. Если он человек разумный, тогда я думаю, все будет нормально. А если он умелый человек, по известной терминологии, тогда ему уже ничего не поможет», — сказал Губерниев «СЭ».

Специалиста отстранили за поведение во время матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6). Тренер был удален после первого тайма за споры с главным арбитром встречи Яном Бобровским, позднее он обматерил комментатора Сергея Дурасова в подтрибунном помещении.

Таким образом, Гогниев пропустит матчи «Химок» против «Оренбурга» (4 ноября) и «Сочи» (13 ноября), а также игру с «Факелом», которая пройдет в марте следующего года.