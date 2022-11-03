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Сегодня, 15:14

Пять клубов Нижнего Новгорода сыграют в единой форме в честь Дня народного единства

Иван Торопцев
Корреспондент
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Форма «Нижнего Новгорода».
Фото «Центр 800»

Пять спортивных клубов Нижнего Новгорода сыграют в единой форме в рамках проекта «Вместе за Нижний».

Проект посвящен городу и Дню народного единства и проводится второй год подряд. В акции примут участие футбольный и баскетбольный клубы «Нижний Новгород», хоккейный и мини-футбольный «Торпедо», а также волейбольный АСК.

На форме футбольной команды будут изображены ажурные линии Пакгаузов, у баскетбольной команды — Шуховская башня. На джерси хоккейного «Торпедо» изображена Нижегородская ярмарка, отмечающая в этом году 200-летие. Форму мини-футбольной команды украсит академия «Маяк», а форму волейбольного АСК — усадьба Рукавишниковых.

Хоккейный «Торпедо» проведет в специальной форме матчи против «Локомотива» (5 ноября) и «Спартака» (7 ноября), мини-футбольная команда сыграет в комплекте, посвященном празднику, против «Газпром-ЮГРЫ» 26 и 27 ноября. Футбольный «Нижний Новгород» выйдет в новой форме на встречу с «Ахматом» 11 ноября, баскетбольный клуб в этот же день проведет в комплекте игру против «Минска». Волейбольный АСК сыграет в специальном комплекте в полуфинале Кубка России (с 4 по 6 ноября), а также в матчах суперлиги против «Нефтяника» (11 ноября) и московского «Динамо» (26 ноября).

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КДК РФС дисквалифицировал Спартака Гогниева на три матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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