Пять клубов Нижнего Новгорода сыграют в единой форме в честь Дня народного единства

Пять спортивных клубов Нижнего Новгорода сыграют в единой форме в рамках проекта «Вместе за Нижний».

Проект посвящен городу и Дню народного единства и проводится второй год подряд. В акции примут участие футбольный и баскетбольный клубы «Нижний Новгород», хоккейный и мини-футбольный «Торпедо», а также волейбольный АСК.

На форме футбольной команды будут изображены ажурные линии Пакгаузов, у баскетбольной команды — Шуховская башня. На джерси хоккейного «Торпедо» изображена Нижегородская ярмарка, отмечающая в этом году 200-летие. Форму мини-футбольной команды украсит академия «Маяк», а форму волейбольного АСК — усадьба Рукавишниковых.

Хоккейный «Торпедо» проведет в специальной форме матчи против «Локомотива» (5 ноября) и «Спартака» (7 ноября), мини-футбольная команда сыграет в комплекте, посвященном празднику, против «Газпром-ЮГРЫ» 26 и 27 ноября. Футбольный «Нижний Новгород» выйдет в новой форме на встречу с «Ахматом» 11 ноября, баскетбольный клуб в этот же день проведет в комплекте игру против «Минска». Волейбольный АСК сыграет в специальном комплекте в полуфинале Кубка России (с 4 по 6 ноября), а также в матчах суперлиги против «Нефтяника» (11 ноября) и московского «Динамо» (26 ноября).