«Пари НН» проведет в Казани первый домашний матч сезона с «Краснодаром»

Матч между «Пари НН» и «Краснодаром» в 1-м туре РПЛ сезона-2025/26 пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» может провести первые домашние игры нового сезона в другом городе из-за ремонта на стадионе в Нижнем Новгороде.

Игра пройдет 20 июля. Начало — в 15.30 по московскому времени.