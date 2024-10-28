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Сегодня, 11:46

КДК пригласил Карапузова на заседание в связи с фолом на Барко

Микеле Антонов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам 13-го тура РПЛ.

«По матчу ЦСКА — «Факел» рассмотрим систематический выход за пределы технической зоны главного тренера воронежцев Пятибратова. Это его третье нарушение в сезоне. Чуть более серьезное нарушение у главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в матче против «Ахмата». Рассмотрим его выход за пределы технической зоны с выходом на поле.

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев также выходил за пределы технической зоны, на поле. Аналогично представители его штаба: Щербаченко, Цуцулаев и Сасси. У команды также была задержка выхода команды из раздевалки на две минуты перед началом матча.

У «Оренбурга» была задержка выхода команды на две минуты перед началом матча с «Рубином». Вдобавок систематический выход за пределы технической зоны главного тренера казанцев Рашида Рахимова. Это его девятое нарушение в сезоне.

Что касается матча «Пари НН» и «Спартака», рассмотрим задержку выхода «Пари НН» из раздевалки на 2 минуты перед началом второго тайма. Плюс удаление Карапузова за серьезное нарушение правил. Футболист приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 30 очками, имея матч в запасе. Далее расположились «Зенит» (30) и «Локомотив» (28).

Артур Григорьянц
КДК
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 1 : 2
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 0 : 2
27.10 16:30
Химки – Динамо
 3 : 4
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 1 : 1
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
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Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

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 10 1 3
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Факел

 8 1 2
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