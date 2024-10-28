Врач «Динамо» — о восстановлении Майсторовича: «В ближайшее время не рассчитываем на него»

Главный врач «Динамо» Александр Родионов ответил на вопрос «СЭ» о восстановлении защитника Милана Майсторовича.

«По Милану ситуация, как и планировали. Классическая ситуация при аэросиндроме: в течение этого месяца будем заниматься полноценно его возвращением. Поэтому в ближайшее время пока не рассчитываем на него», — сказал Родионов «СЭ».

Ранее в пресс-службе Динамо сообщили «СЭ», что Милан Майсторович проходит консервативное лечение в связи с синдромом ARS (растяжение паховых колец. — Прим. «СЭ»).

Майсторович выступает за «Динамо» с февраля 2023 года. В сезоне-2024/25 футболист забил 1 гол в 11 матчах за бело-голубых во всех турнирах.