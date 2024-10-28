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Сегодня, 12:05

Орлов о матче «Зенит» — «Локомотив»: «Зачем Семак выпустил Соболева? Тот ничего не показал!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал ничью между «Зенитом» и «Локомотивом» (1:1) в 13-м туре РПЛ.

— Считаю, «Зенит» был поближе к победе, имел преимущество. Уже в начале встречи питерцы вполне могли выходить вперед. Достаточно вспомнить, какой момент был у Мостового. Убежал и пробил, но не в угол. Дал шанс Лантратову, и голкипер им воспользовался — молодец.

Вообще игра хозяев расстроила. Нельзя так относиться к своим моментам! «Локо» начал матч агрессивно. Где-то даже слишком агрессивно. На второй минуте Баринов врезал по ноге Венделу, Хотел вывести бразильца из равновесия, чтобы тот завелся. В общем, игра получилась очень нервная. Можно было и спокойнее действовать, в том числе и подопечным Семака. Где-то эмоции зашкаливали, мешали все решить хладнокровно.

На мой взгляд, Семак не угадал с заменами. Футболисты, вышедшие со скамейки, игру не усилили. Я так и не понял, зачем тренер выпустил Соболева? Ну вот что он показал? Ничего не сделал! Но это выбор Сергея Богданыча. Он же настоял на приглашении этого форварда. Ну что поделать...

Вместо Лусиано выпустили Артура. Вы видели, чем все закончилось... Почему Артур, а не Педро, который появился на поле только на 80-й минуте? Так что тут есть вопросы к тренерскому штабу «Зенита». Артур приехал сюда опытным футболистом, а сегодня сыграл, как ребенок. Как юноша какой-то! Такой момент у него был, а он подарил мяч вратарю. Нервный, потерялся просто. Отсюда и обратная замена.

Педро должен играть больше. Он обладает очень ценными качествами. Это мое субъективное мнение, — сказал Орлов «СЭ».

После 13 матчей «Зенит» с 30 очками занимает второе место в РПЛ, отставая от «Краснодара» (30) по дополнительным показателям. Кроме того, у «быков» есть один матч в запасе. «Локомотив» (28) идет третьим в турнирной таблице.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».

Александр Соболев
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Орлов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 1 : 2
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 0 : 2
27.10 16:30
Химки – Динамо
 3 : 4
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 1 : 1
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Алексей Батраков

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Локомотив

 6
И К Ж
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 5 1 0
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