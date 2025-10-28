КДК не будет рассматривать потасовку в матче «Ахмат» — «Сочи»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке дня заседания по итогам матча 13-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Сочи» (2:4).

«Согласно рапорту, имеется одно дисциплинарное нарушение. Болельщики «Ахмата» после матча бросили на поле в сторону судейской бригады две пластиковые бутылки, в судей не попали. Драка? Драки-то не было. Слово «драка» очень серьезное. Была потасовка. После этого судейской бригадой были вынесены два предупреждения. Здесь нет дисциплинарного нарушения, не будем рассматривать», — сказал Григорьянц «СЭ».

27 октября на 90+9-й минуте главный арбитр встречи Кирилл Левников отменил третий гол грозненцев и дал финальный свисток. После этого началась потасовка между командами, в которой приняли участие в том числе запасные игроки команд и тренерский персонал.

«Сочи» одержал вторую победу в сезоне и с 8 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» с 16 очками — на 9-й строчке.