КДК накажет «Рубин» за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес «Зенита»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам 2-го тура РПЛ.

«Крылья Советов» — «Пари НН»: рассмотрим систематический выход за пределы технической зоны Алексея Шпилевского.

«Динамо» — «Ростов»: рассмотрим задержку выхода команды «Динамо» из раздевалки перед началом матча на три минуты.

«Краснодар» — «Локомотив»: задержка выхода из раздевалки команды «Краснодар» перед началом матча на две минуты.

«Сочи» — «Акрон»: рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Сочи» Роберта Морено.

«Рубин» — «Зенит»: рассмотрим скандирование болельщиками «Рубина» оскорбительных выражений в адрес футбольного клуба «Зенит», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Зенит» (4 очка) после двух туров занимает шестое место в РПЛ. «Рубин» (4) идет четвертым в турнирной таблице.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.