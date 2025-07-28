Гафин: «Мы действуем в том лимите, который есть сейчас. Ничего иного нет»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров.

— Мы действуем в том лимите, который есть сейчас. Ничего иного нет. Да, есть какие-то слухи, разговоры и так далее. Но сезон начался, соотвественно, мы действуем в созданном ландшафте, — сказал Гафин «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что президент РФС Дюков довел до руководителей клубов премьер-лиги позицию Минспорта об ужесточении лимита на легионеров.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

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