КДК рассмотрит удаление Заболотного в матче с «Балтикой». Игрок приглашен на заседание

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке заседания по итогам 2-го тура РПЛ.

«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения в адрес арбитра. Рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле главного тренера Деяна Станковича.

Далее — неподобающее поведение команды, два удаления красно-белых в одном матче.

Также рассмотрим удаление нападающего «Спартака» Антона Заболотного. Игрок приглашен на заседание. По этому же матчу рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева», — сказал Григорьянц «СЭ».

Во втором туре РПЛ «Спартак» проиграл «Балтике» со счетом 0:3.

В матче 3-го тура чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с «Акроном». Игра пройдет 3 августа.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

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