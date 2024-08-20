КДК накажет «Ростов» за необеспечение безопасности после матча с «Оренбургом»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания по итогам матча 5-го тура РПЛ.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Ростов» может быть наказан за инцидент со спортивным директором "Оренбурга" Дмитрием Андреевым.

«Динамо» — «Крылья Советов» — рассмотрим появление болельщика бело-голубых на поле. «Ростов» — «Оренбург» — выход за пределы технической зоны Валерия Карпина, второе нарушение в сезоне. Далее по футбольному клубу «Ростов» рассмотрим необеспечение безопасности в футбольном отсеке: нахождение аккредитованного сотрудника, именно, Дмитрия Андреева, в футбольном отсеке около поля и неправомерное взаимодействие с резервным арбитром.

В матче «Акрона» и «Рубина» — систематический выход за пределы технической зоны главного тренера казанцев Рашида Рахимова — четвертое нарушение сезона. Плюс опоздание на 10 минут за послематчевое интервью тренером «Рубина» — нарушение регламента», — сказал Григорьянц «СЭ».

Андреев позволил себе нецензурно высказаться в адрес арбитра, а также после самого матча проявил агрессию и попытку физического воздействия в отношении судейской бригады.

Главным арбитром матча «Ростов» — «Оренбург» был Владислав Безбородов, арбитром ВАР — Артем Любимов.