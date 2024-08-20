Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:14

КДК накажет «Ростов» за необеспечение безопасности после матча с «Оренбургом»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Матч 5-го тура РПЛ &amp;quot;Ростов&amp;quot; - &amp;quot;Оренбург&amp;quot; (3:2).
Фото Telegram

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания по итогам матча 5-го тура РПЛ.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Ростов» может быть наказан за инцидент со спортивным директором "Оренбурга" Дмитрием Андреевым.

«Динамо» — «Крылья Советов» — рассмотрим появление болельщика бело-голубых на поле. «Ростов» — «Оренбург» — выход за пределы технической зоны Валерия Карпина, второе нарушение в сезоне. Далее по футбольному клубу «Ростов» рассмотрим необеспечение безопасности в футбольном отсеке: нахождение аккредитованного сотрудника, именно, Дмитрия Андреева, в футбольном отсеке около поля и неправомерное взаимодействие с резервным арбитром.

В матче «Акрона» и «Рубина» — систематический выход за пределы технической зоны главного тренера казанцев Рашида Рахимова — четвертое нарушение сезона. Плюс опоздание на 10 минут за послематчевое интервью тренером «Рубина» — нарушение регламента», — сказал Григорьянц «СЭ».

Андреев позволил себе нецензурно высказаться в адрес арбитра, а также после самого матча проявил агрессию и попытку физического воздействия в отношении судейской бригады.

Главным арбитром матча «Ростов» — «Оренбург» был Владислав Безбородов, арбитром ВАР — Артем Любимов.

Дмитрий Андреев
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Ростов
Артур Григорьянц
КДК
1
0
Читайте также
В 2024 году персонажу Чебурашке исполнится 58 лет
День флага России: дата праздника и когда пройдет в 2024 году
В СМИ рассказали о подделке подписи генерала Попова в документах
Страна так и не решила — предатели они или герои. Сбежавших из СССР Протопопова и Белоусову похоронят в Санкт-Петербурге
Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
Регионам грозит дефицит таксистов с сентября
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Факел» — «Спартак» и другие матчи
КДК рассмотрит оскорбительное поведение Клаудиньо, футболист приглашен на заседание
Ненахов о возвращении Николича в РПЛ: «Он точно усилил тренерский мостик нашего чемпионата»
Егоров считает, что судья в матче РПЛ с махачкалинским «Динамо» допустил помарки в пользу «Пари НН»
Барбер Барко объяснил, благодаря чему аргентинец забил первый гол за «Спартак»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Фаринья — о возможном переходе в «Зенит»: «Если будет такая возможность, то почему нет?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КДК рассмотрит оскорбительное поведение Клаудиньо, футболист приглашен на заседание
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
 3 : 0
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 2 : 1
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 1 : 2
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости