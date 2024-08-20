Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:55

В «Зените» рассказали, что Вендел, Глушенков и Педро не сыграют со «Спартаком»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Максим Глушенков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что полузащитники Вендел и Максим Глушенков и форвард Педро пропустят матч 6-го тура РПЛ против «Спартака».

«К сожалению, мы не можем рассчитывать ни на Глушенкова, ни на Вендела, ни на Педро. Также не смогут сыграть травмированные ранее Родригао и [Ильзат] Ахметов. Так что придется и за себя, и за того парня», — цитирует Медведева ТАСС.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 24 августа на «Газпром-Арене». Начало — в 17.30 мск.

Глушенков получил перелом лучевой кости правой руки со смещением в матче пятого тура РПЛ против «Химок» (1:1). Вендел был травмирован в игре с «Динамо» (1:0).

Источник: ТАСС
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
Максим Глушенков
Педро (Зенит)
8
22
Читайте также
День флага России: дата праздника и когда пройдет в 2024 году
Федерация гребли не пустила лидеров сборной России на чемпионат мира
В СМИ рассказали о подделке подписи генерала Попова в документах
Страна так и не решила — предатели они или герои. Сбежавших из СССР Протопопова и Белоусову похоронят в Санкт-Петербурге
Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
Регионам грозит дефицит таксистов с сентября
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
Вендел травмирован, у Глушенкова перелом, а впереди — «Спартак». Как Семак заменит лидеров?
Глушенков перенес операцию после перелома руки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КДК накажет «Ростов» за необеспечение безопасности после матча с «Оренбургом»

Источник: «Зенит» возобновил переговоры по Соболеву
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости