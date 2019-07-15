Казус с правилами. Гол "Локо" – казнить нельзя помиловать

По новым правилам игры, вступившим в силу с 1 июня (а в Европе – с 25 июня), любой игрок команды, выполняющей свободный или штрафной удар, обязан находиться на расстоянии не менее одного метра от "стенки", если она состоит из как минимум трех игроков. Изменение в правила внесено, оно должно применяться на практике, но пока непонятно каким образом.

Момент из матча "Локомотив" – "Рубин". 66-я минута. Алексей Миранчук открыл счет. Еще до удара его партнер по команде начал движение в сторону "стенки" и вступил в контакт с соперником, начав борьбу. Когда мяч уже был в игре, этот футболист железнодорожников боролся с игроком "Рубина".

Правила нарушены? Да. Михаил Вилков должен отменить гол и назначить свободный удар в пользу казанской команды? Если следовать правилам буквально, наверное, да. Что вы сделали бы, отмени судья гол "Локо"? Правильно, покрутили бы пальцем у виска.

К сожалению, сегодня ситуация такова, что новшество введено, но точных разъяснений и уточнений, как применять его, нет. По всей видимости, сотрудники ИФАБ, ФИФА и УЕФА дождутся, пока пройдет достаточное число матчей, посмотрят, какие моменты станут возникать, и только тогда выработают некий алгоритм действий арбитра. Пока же судьям не остается ничего иного, как общаться с игроками, объяснять их обязанности, просить не нарушать правила – управлять игрой.

Интересно, как поведут себя видеоарбитры в тех ситуациях, когда будет нарушаться "правило одного метра" и будет забиваться гол. По идее они должны вмешиваться и обращать внимание судьи на случившееся. Но неужели кто-то решится отменить взятие ворот в моменте, похожем на тот, что был в понедельник в Черкизове? (Александр Бобров)

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