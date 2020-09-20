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«Каждое очко с чемпионом на вес золота». Герасимов — о матче с «Зенитом»

01:18
Алексей Герасимов. Фото ФК "Урал".
Алексей Герасимов. Фото ФК "Урал".
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Защитник «Урала» Алексей Герасимов поделился впечатлениями после матча восьмого тура Тинькофф чемпионата России с «Зенитом» (1:1).

«Спасибо болельщикам, что пришли, поддержали нас, а мы в свою очередь хотели не упасть в грязь лицом, сделать хороший результат для них, хотелось, конечно, победить, — цитирует Герасимова официальный сайт «Урала». — Но ничья с «Зенитом» — действующим чемпионом — это тоже хороший результат для нас.

Установка перед матчем была играть компактно в обороне, чтобы не было зон, прессинговать по возможности. Что-то получалось, что-то не совсем, но в целом были моменты, когда обоюдно атаковали. Считаю, что установку на игру выполнили.

В раздевалке были только положительные эмоции, потому что с «Зенитом» у нас отрицательная статистика и только две ничьи до этого было. Каждое очко с чемпионом на вес золота».

В составе «Урала» отличился Андрей Панюков. У «Зенита» забил Артем Дзюба.

Урал - Зенит

 

Дополнительная информация:

http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/aleksej-gerasimov-spasibo-bolelshhikam-chto-prishli-podderzhali-nas

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