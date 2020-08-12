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Казарцев завершил проверку на полиграфе

20:15
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», арбитр матча 1-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василий Казарцев завершил проверку на детекторе лжи, которая прошла сегодня в Москве. По всей видимости, сотрудница компании, привлеченной РФС, может проанализировать результаты теста и дать свое экспертное мнение в течение четверга, 13 августа.

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Первоначально предполагалось, что Казарцев и его видеоассистент Алексей Еськов возьмут несколько дней на то, чтобы прийти в себя. Но в итоге оба приняли приглашение РФС пройти тестирование на этой неделе. Проводят его эксперты, которые раньше уже сотрудничали с РФС.

В договорах арбитров с РФС нет пункта, обязывающего судью проходить подобную процедуру на полиграфе. Это дело добровольное. Казарцев пришел с адвокатом, который мог бы на всякий случай фиксировать происходившее, но в комнату, где шла проверка, того не пустили.

Предполагается, что Еськов приедет на тестирование завтра утром. (Александр Бобров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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