Казарцев назвал заявление Федуна о снятии «Спартака» с чемпионата провокацией

Судья Василий Казарцев в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна о снятии с чемпионата после матча с «Сочи».

— Понимали, что ситуация набирает обороты, которых никогда до этого не было?

— Было что-то экстраординарное. Наверное, потому что команда обладает огромной армией фанатов, которой больше не обладает никто.

— Когда вы увидели заявление владельца клуба Леонида Федуна о снятии с чемпионата?

— Оно быстро появилось в медиа, мы еще даже со стадиона не уехали.

— Что подумали?

— Почему я должен об этом что-то думать?

— Потому что его заявление придало ситуации гораздо больший вес. Оно провоцирует.

— Вы сами ответили. Наверное, это была провокация.

(Севастиан Терлецкий)

«Сутки после матча «Спартак» — «Сочи» были адом». Большое интервью судьи Казарцева