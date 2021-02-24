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Казарцев назвал заявление Федуна о снятии «Спартака» с чемпионата провокацией

14:40
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Судья Василий Казарцев в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна о снятии с чемпионата после матча с «Сочи».

9&nbsp;августа. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. Василий Казарцев.«Сутки после матча «Спартак» — «Сочи» были адом». Большое интервью судьи Казарцева

— Понимали, что ситуация набирает обороты, которых никогда до этого не было?

— Было что-то экстраординарное. Наверное, потому что команда обладает огромной армией фанатов, которой больше не обладает никто.

— Когда вы увидели заявление владельца клуба Леонида Федуна о снятии с чемпионата?

— Оно быстро появилось в медиа, мы еще даже со стадиона не уехали.

— Что подумали?

— Почему я должен об этом что-то думать?

— Потому что его заявление придало ситуации гораздо больший вес. Оно провоцирует.

— Вы сами ответили. Наверное, это была провокация.

(Севастиан Терлецкий)

«Сутки после матча «Спартак» — «Сочи» были адом». Большое интервью судьи Казарцева

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