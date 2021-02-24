Казарцев назвал заявление Федуна о снятии «Спартака» с чемпионата провокацией
Судья Василий Казарцев в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна о снятии с чемпионата после матча с «Сочи».
— Понимали, что ситуация набирает обороты, которых никогда до этого не было?
— Было что-то экстраординарное. Наверное, потому что команда обладает огромной армией фанатов, которой больше не обладает никто.
— Когда вы увидели заявление владельца клуба Леонида Федуна о снятии с чемпионата?
— Оно быстро появилось в медиа, мы еще даже со стадиона не уехали.
— Что подумали?
— Почему я должен об этом что-то думать?
— Потому что его заявление придало ситуации гораздо больший вес. Оно провоцирует.
— Вы сами ответили. Наверное, это была провокация.
(Севастиан Терлецкий)
«Сутки после матча «Спартак» — «Сочи» были адом». Большое интервью судьи Казарцева
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