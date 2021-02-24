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В «Спартаке» рассказали, когда Промес подпишет контракт

14:35
Квинси Промес. Фото "СЭ"
Квинси Промес. Фото "СЭ"
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Как стало известно «СЭ», голландский полузащитник «Аякса» Квинси Промес в среду, 24 февраля, вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком». Данную информацию изданию подтвердил глава департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

«В среду Квинси Промес вылетит в Москву, где в случае успешного прохождения медосмотра подпишет контракт с нашим клубом»,  — сказал Фетисов.

Переговоры между «Спартаком» и «Аяксом» по трансферу Промеса велись около двух месяцев. Московский клуб предложил голландской стороне несколько вариантов сделки, однако помехой было разбирательство по уголовному делу, возможным фигурантом которого являлся игрок.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В этом сезоне хавбек провел за «Аякс» 25 матчей, отметившись 6 голами и 1 результативной передачей.

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