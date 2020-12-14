Казаков оценил риски замены Гончаренко на Березуцкого: «Лучшего выбора у ЦСКА, вероятно, не было»

Комментатор, бывший пресс-атташе сборной России и колумнист «СЭ» Илья Казаков оценил планируемую замену главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на Василия Березуцкого.

«Думаю Гончаренко чувствовал, что не может ничего дать ЦСКА — большего чем сейчас, — написал Казаков в Telegram-канале. — Игра есть, моменты есть, но команда проигрывает или не выигрывает. Даже когда матч вроде бы складывается в ее пользу. И это чувствовали и в клубе.

Березуцкий заматерел, освоился — в постигроцком качестве. Он отлично понимает футбол, у него большое имя. Он легенда клуба. Риски? Они есть. Но лучшего выбора — в том числе с точки зрения понимания (чего можно ждать от тренера) — у ЦСКА, вероятно, не было".

По мнению Казакова, основное достижение Гончаренко в том, что он на стадии резкого омоложения и обновления ЦСКА не позволил клубу упасть в середину таблицы с недавних высот, как «Локомотив» или «Рубин». Армейцы не претендовали на чемпионский титул, но боролись за медали и попадание в Лигу Европы.

По информации «СЭ», Гончаренко отправят в отставку, если армейцы не обыграют «Ростов» в 19-м туре Тинькофф РПЛ. И. о. главного тренера в таком случае станет Василий Березуцкий.