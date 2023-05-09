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Кавазашвили заявил, что из-за отсутствия игровой практики в «Зените» Бакаев потерял себя

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о 26-летнем воспитаннике академии московского клуба Зелимхане Бакаеве, который выступает за «Зенит».

«Когда Бакаев перешел в «Зенит», я обрадовался, потому что в «Спартаке» его мало ставили или постоянно меняли. Он умеет играть, агрессивный, творчески хорошо играет. Я думал, что Зелимхан в команде из Санкт-Петербурга попал в свою стихию, где играют в атакующий футбол, забивают голы, бьют издалека, до конца идут в обводки. Все качества у него есть. К сожалению, в составе питерской команды для него места не нашлось из-за перебора иностранных футболистов. Очень жаль, что из-за отсутствия игровой практики он потерял себя. Если он вернется в «Спартак», я возражать не буду. Но если он не захочет вернуться, будет обижен, то он может найти себе хорошую команду в РПЛ и играть в стартовом составе. Мне очень жаль, что такой талантливый игрок не нашел место в «Зените». В состав красно-белых он может вернуться, только если сам будет обращаться, и руководство решиться пригласить его», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

Бакаев перешел в «Зенит» на правах свободного агента в июле 2022 года по истечение контракта со «Спартаком». За петербургскую команду хавбек провел 26 матчей, забил три гола и отметился двумя результативными передачами.

Соглашение Бакаева с «Зенитом» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,7 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/kavazashvili-ochen-zhal-chto-iz-za-otsutstviya-igrovoi-praktiki-v-zenite-bakaev-poteryal-sebya-249713/
Анзор Кавазашвили
Зелимхан Бакаев
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
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Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
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