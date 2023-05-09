Шалимов заявил, что «Спартак» теряет очки из-за Дуарте

Российский тренер Игорь Шалимов раскритиковал защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.

«По Дуарте мне стали писать, что у него хорошая статистика передач, еще в каких-то компонентах. Это все хорошо, но человек в каждом матче делает ошибки, которые приводят или к голам, или к удалению, как в этой игре. Он был капитаном у себя в Парагвае, но пора уже адаптироваться. Если такие проблемы, зачем вообще его брать? «Спартак» теряет очки из-за этого футболиста, он часто ошибается, но все равно попадает в состав», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

7 мая в матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3) Дуарте получил прямую красную карточку.

23-летний парагваец перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Серро Портеньо».