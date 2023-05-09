Агент Набабкина отреагировал на информацию о продлении контракта игрока с ЦСКА

Футбольный агент Арсен Минасов, представляющий интересы защитника ЦСКА Кирилла Набабкина, отреагировал на информацию о том, что его клиент продлит контракт с красно-синим клубом еще на один год.

«Ничего не могу сказать по этому поводу», — приводит слова Минасова «Евро-Футбол.Ру».

В этом сезоне 36-летний Набабкин провел 28 матчей и забил 1 гол.