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Кавазашвили уверен, что Руй Витория покинет «Спартак» через полгода

24 мая 2021, 23:15
Руй Витория. Фото ФК "Бенфика".
Руй Витория. Фото ФК &quot;Бенфика&quot;.
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили не верит в успех нового главного тренера команды Руя Витории. Он считает, что португалец уйдет уже через полгода.

«Чего я жду от Витории в «Спартаке»? Ничего хорошего: полгода поработает, потом нужно будет опять нового тренера искать, — цитирует Кавазашвили «Советский спорт» 24 мая. — Игроки сейчас в таком положении, что они не знают, что их ждет дальше. Каждые полгода то тренер меняется, то генеральный директор.

Команда играет хорошо, когда в коллективе здоровый дух. А сейчас в «Спартаке» я не вижу здорового духа. Неужели Федуну такая чехарда нравится? Виторию придется менять, потому что не будет результата. А вдруг будет? Вдруг будет только в одном случае, если новый главный тренер привезет с собой Роналду и Месси.

Но привезет он посредственных футболистов, которые выбьют из состава тех, кто есть сейчас. Но результат они не принесут, они учатся играть в чемпионате России. Не нас учат, а сами учатся. В «Спартаке» только Промес играл, как положено. Но не нынешний, а в его первый приход в «Спартак».

Последним клубом 51-летнего португальца является «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Витория покинул клуб в декабре 2020 года. Ранее он также возглавлял «Вилафранкене», «Фатиму», «Пасуш де Феррейра», «Виторию Гимарайнш» и «Бенфику». Двукратный чемпион Португалии, двукратный обладатель Кубка Португалии и Суперкубка страны, победитель Кубка португальской лиги. Чемпион Саудовской Аравии и обладатель Суперкубка страны.

По данным «СЭ», зарплата Руя Витории и членов его штаба в «Спартаке» составит порядка 3,5 миллиона евро в год на всех.

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