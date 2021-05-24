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«Отец российского футбола». Дзюба прошел конкурс на «Вечернем Урганте»

21:34
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба прошел конкурс в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. Программа вышла в эфир 21 мая, а сегодня соцсети шоу выложили отдельно эту часть визита Дзюбы.

В рамках конкурса Дзюба должен был продемонстрировать владение мячом, не отрывая рук от детской коляски. У футболиста трое детей.

В завершившемся сезоне Тинькофф РПЛ футболист вместе с «Зенитом» стал чемпионом, а также выиграл гонку бомбардиров. В активе 32-летнего нападающего 20 голов.

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