«Отец российского футбола». Дзюба прошел конкурс на «Вечернем Урганте»
21:34
Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба прошел конкурс в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. Программа вышла в эфир 21 мая, а сегодня соцсети шоу выложили отдельно эту часть визита Дзюбы.
Отец российского футбола ???— Вечерний Ургант (@Urgant_Show) May 24, 2021
Трижды папа Артём Дзюба демонстрирует искусное владение мячом, не отрывая рук от детской коляски! pic.twitter.com/Ae6JQUYZoD
В рамках конкурса Дзюба должен был продемонстрировать владение мячом, не отрывая рук от детской коляски. У футболиста трое детей.
В завершившемся сезоне Тинькофф РПЛ футболист вместе с «Зенитом» стал чемпионом, а также выиграл гонку бомбардиров. В активе 32-летнего нападающего 20 голов.
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