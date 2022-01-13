Кавазашвили считает, что Ещенко достоин приглашения в тренерский штаб «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о завершении карьеры защитника Андрея Ещенко и его переходе в тренерский штаб красно-белых.

«Это великолепная новость! Он этого достоин. Андрей был замечательным футболистом. Также Андрей очень уважительно относится к людям. Он преданный игрок своего клуба. Я очень рад, что одно светлое пятно появилось в руководстве клуба «Спартака». Если его берут в тренерский штаб, значит он заслужил этого. Дай Бог, чтобы в будущем футболистов «Спартака», которые долго играют за клуб и заканчивают, привлекали к делу в команде», — сказал Кавазашвили «СЭ».

37-летний Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 года, провел с тех пор 109 матчей, в которых забил один мяч. В текущем сезоне он за «Спартак» не играл, проведя только один матч за «Спартак-2» в ФНЛ.