Артема Дзюбу угостили чашкой кофе с его изображением

Twitter «Зенита» опубликовал фотографию нападающего команды Артема Дзюбы со сборов в Дубае.

На фото Дзюба держит чашку кофе, на пенке которого изображено его лицо.

«Дзюба, хочешь кофе?» — говорится в посте клуба.

Dzyu want a coffee? ?? pic.twitter.com/UnZ4r0hlJ3 — FC Zenit in English? (@fczenit_en) January 13, 2022

«Зенит» будут тренироваться в ОАЭ до 25 января. В рамках сбора команда проведет три товарищеских матча: против «Эмирейтс» (19 января), «Ботева» (22 января) и «Жилины» (25 января).

После 18 туров Тинькофф РПЛ петербургская команда набрала 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице.