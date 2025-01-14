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Кавазашвили прокомментировал то, что ЦСКА не взял Помазуна на первый зимний сбор

Камила Абдурахманова
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о том, что Илья Помазун не включен в состав ЦСКА на первый зимний сбор.

«Все зависит от руководства команды, что движет ими на сегодняшний день. То, что он допустил ошибку, заявив, что хочет в «Спартак», или он недостаточно трудоспособен, чтобы играть в стартовом составе? Думаю, что второй вариант подходит этому определению. Значит, их не устраивает он как игрок», — сказал Кавазашвили Vprognoze.ru.

В сентябре появилась информация, что ЦСКА отстранил Помазуна от тренировок с командой из-за того, что вратарь в интервью допустил возможность перехода в «Спартак».

В этом сезоне 28-летний воспитанник ЦСКА не провел ни одного матча за команду. Контракт игрока с москвичами рассчитан до лета 2028 года.

Источник: Vprognoze.ru
Анзор Кавазашвили
Илья Помазун
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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