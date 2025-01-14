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Ромащенко: «В мое время мастеровитых индивидуальных игроков было намного больше»

Камила Абдурахманова
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Экс-полузащитник ряда российских клубов Максим Ромащенко рассказал об успехах полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«В мое время мастеровитых индивидуальных игроков было намного больше, чем сейчас. Я не хочу сказать ничего плохого, но в наше время, если фланговый полузащитник забивал 10-12 мячей за сезон, все говорили: «Окей, молодец». Если сейчас происходит что-то подобное, то человека подкидывают вверх. А почему так реагируют? Потому что талантливых футболистов мало. Раньше в каждой команде было по такому талантливому игроку как Батраков. Сейчас с этим проблемы. Болельщик соскучился по такому. Так что, если кто-то показывает яркую игру, это бросается в глаза. Российский футбол обеднел на ярких талантов», — сказал Ромащенко Metaratings.ru.

В этом сезоне Батраков сыграл 17 матчей в РПЛ, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. В январе полузащитник был награжден призом «Первая пятерка» как лучший молодой игрок России в 2024 году.

Источник: Metaratings.ru
Алексей Батраков
Футбол
РПЛ
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
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