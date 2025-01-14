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Камоцци: «Вероятность возвращения Дзюбы в «Спартак» — меньше процента»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил вероятность возвращения в клуб нападающего Артема Дзюбы.

Сейчас 36-летний россиянин выступает за «Акрон».

«Вероятность того, что Дзюба завершит карьеру в «Спартаке», составляет меньше одного процента. Никаких предпосылок к этому нет. Принял бы Артем такое предложение, если бы оно поступило? Это лучше спрашивать у него. Допускаю, что не отказался бы. Но тут инициатива принадлежит только клубу», — сказал Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Акрон» 10 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.

Нападающий — воспитанник «Спартака», он выступал за красно-белых с 2006 по 2015 год (с перерывами).

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
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 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
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8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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