Кавазашвили недоволен переходом Бальде в «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал новичка красно-белых Кейта Бальде.

«Спартак» приобрел бывшего футболиста «Монако», находящегося в арендах нескольких итальянских посредственных клубов. Хороший ли это выбор? Думаю, скорее нет, чем да. Не сказал бы, что «Монако» — одна из лучших команд Европы. Монако — маленькое государство, которые играет за счет своих богатых инвесторов, — цитирует Metaratings.ru Кавазашвили. — Не знаю, кто рекомендовал и привел Кейта в «Спартак». Хозяина клуба еще нет. Сомневаюсь, что Абаскаль взял бы такого футболиста для укрепления".

В пятницу, 26 августа, «Спартак» объявил о трансфере Кейта. Контракт с нападающим рассчитан до 2025 года.

В прошедшем сезоне 27-летний сенегалец провел за «Кальяри» в серии А 26 матчей, забил 3 мяча и выполнил 3 результативные передачи. Ранее он также играл за «Интер», «Лацио» и «Монако».