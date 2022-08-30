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Кавазашвили недоволен переходом Бальде в «Спартак»

Мария Гусева
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал новичка красно-белых Кейта Бальде.

«Спартак» приобрел бывшего футболиста «Монако», находящегося в арендах нескольких итальянских посредственных клубов. Хороший ли это выбор? Думаю, скорее нет, чем да. Не сказал бы, что «Монако» — одна из лучших команд Европы. Монако — маленькое государство, которые играет за счет своих богатых инвесторов, — цитирует Metaratings.ru Кавазашвили. — Не знаю, кто рекомендовал и привел Кейта в «Спартак». Хозяина клуба еще нет. Сомневаюсь, что Абаскаль взял бы такого футболиста для укрепления".

В пятницу, 26 августа, «Спартак» объявил о трансфере Кейта. Контракт с нападающим рассчитан до 2025 года.

В прошедшем сезоне 27-летний сенегалец провел за «Кальяри» в серии А 26 матчей, забил 3 мяча и выполнил 3 результативные передачи. Ранее он также играл за «Интер», «Лацио» и «Монако».

Источник: https://metaratings.ru/news/kavazashvili-somnevayus-chto-abaskal-vzyal-by-balde-dlya-ukrepleniya-spartaka-1348311/
Анзор Кавазашвили
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2
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
10
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
11
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
12
 Оренбург 7 2 0 5 9-17 6
13
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
14
 Факел 7 0 4 3 9-16 4
15
 Торпедо 7 0 1 6 4-18 1
16
 Урал 7 0 1 6 1-15 1
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Н. Новгород – Факел
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Эдуард Сперцян

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