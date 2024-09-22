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Кавазашвили назвал Дзюбу величайшим мастером российского футбола

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил перспективы форварда Артема Дзюбы в «Акроне».

«Переход Дзюбы в «Акрон» — это не просто шумовой эффект в нашем футболе. В тольяттинской команде Артем будет сверхполезен. Он величайший мастер российского футбола, хорошо соображает на поле и ничего лишнего не делает. Да, Дзюба теперь меньше двигается из-за возраста, но за счет зрячих, нацеленных пасов он будет очень полезен «Акрону». Он еще внесет весомый вклад в наш футбол», — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.

36-летний Дзюба в сентябре подписал контракт с тольяттинской командой до конца сезона-2024/25. В двух матчах за «Акрон» он сделал три результативные передачи.

Источник: Metaratings.ru.
Анзор Кавазашвили
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 2 : 5
21.09 16:30
Зенит – Факел
 3 : 1
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 1 : 1
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 0 : 0
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 2 : 2
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 0 : 0
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
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Ахмат – Кр. Советов
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Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

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Даниил Фомин

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Динамо

 6 1 1
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