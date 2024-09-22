«Динамо» побеждало только в одном дерби, когда забивало быстрый гол «Спартаку»
«Спартак» не удержал победу над московским «Динамо» в домашнем матче 9-го тура РПЛ — 2:2.
Бело-голубые выиграли только одно дерби, начавшееся с быстрого гола в ворота «Спартака». Зато красно-белые в подобных ситуациях добыли четыре волевые победы и четырежды сыграли вничью.
Все матчи чемпионата, в которых «Динамо» забивало «Спартаку» до 10-й минуты
|
Дата
|
Стадион
|
Счет
|
Голы
|
31.10.1992
|
Динамо
|
2:5
|
Кобелев, 3 (1:0). Радченко, 9 (1:1). Ледяхов, 26 (1:2). Радченко, 49 (1:3). Радченко, 64 (1:4). Ледяхов, 73 (1:5). Скляров, 80 (2:5).
|
12.05.2001
|
Динамо
|
1:1
|
Гогниев, 8 (1:0). Ширко, 28 (1:1)
|
25.08.2001
|
Динамо
|
1:2
|
Хазов, 3 (1:0). Василюк, 28 (1:1). Робсон, 35 (1:2).
|
17.08.2003
|
Динамо
|
3:2
|
Корчагин, 3 (1:0). Булыкин, 16 (2:0). Мойзес, 67 (2:1). Титов, 82 (2:2). Харлачев, 88 (3:2)
|
13.09.2009
|
Арена Химки
|
1:1
|
Ропотан, 8 (1:0). Баженов, 74 (1:1).
|
02.05.2012
|
Лужники
|
1:1
|
Кураньи, 3 (1:0). Ари, 48 (1:1)
|
10.08.2014
|
Арена Химки
|
1:2
|
Кокорин, 2 (1:0). Дзюба, 17 (1:1). Дзюба, 51 (1:2).
|
07.04.2024
|
ВТБ Арена
|
1:2
|
Чавес, 5 — с пенальти (1:0). Соболев, 74 (1:1). Соболев, 87 (1:2).
|
22.09.2024
|
Лукойл Арена
|
2:2
|
Тюкавин, 3 (1:0). Угальде, 7 (1:1). Барко, 23 — с пенальти (1:2). Тюкавин, 90+5 (2:2)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|9
|2
|1
|6
|7-18
|7
|
13
|Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|2 : 5
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|3 : 1
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|1 : 1
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|0 : 0
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|2 : 2
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|0 : 0
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|1 : 3
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1