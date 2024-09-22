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Сегодня, 23:06

Тюкавин обошел Семшова в списке лучших бомбардиров «Динамо» в чемпионатах России

Кирилл Бурдаков
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После дубля в ворота «Спартака» (2:2) в 9-м туре РПЛ форвард «Динамо» Константин Тюкавин обогнал Игоря Семшова в списке лучших бомбардиров бело-голубых в чемпионатах России.

Теперь 22-летний форвард делит пятую строчку с Дмитрием Черышевым, незначительно (на четыре гола) отставая от Игоря Симутенкова и Александра Кокорина.

Лучшие бомбардиры «Динамо» в чемпионатах России

Игрок

Гражданство

Годы в команде

Матчи

Матчи с голами

Голы

Олег Терехин

Россия

1995-1999

146

54

67

Кевин Кураньи

Германия

2010-2015

123

42

50

Игорь Симутенков

Россия

1992-1994

85

32

41

Александр Кокорин

Россия

2008-2015

171

37

41

Дмитрий Черышев

Россия

1993-1996

104

27

37

Константин Тюкавин

Россия

2020-н.в.

112

34

37

Игорь Семшов

Россия

2006-2008, 2010-2013

167

31

36

Андрей Кобелев

Россия

1992, 1995-1998, 2002

128

26

29

Дмитрий Булыкин

Россия

2001-2006

119

23

26

Максим Ромащенко

Белоруссия

1997-2000, 2004-2006

124

17

24
Константин Тюкавин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
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 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
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