Каттани рассказал, уйдет ли Жиго в зимнее трансферное окно

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани во время пресс-конференции рассказал, покинет ли команду защитник Самуэль Жиго.

— Какая судьба у Жиго?

— Зимой он точно никуда не уйдет. Я согласен с болельщиками, он очень важный игрок для команды. У него истекает контракт, он сам примет решение по своему будущему. Надо отметить, что за все время в «Спартаке» он проявил к клубу большую лояльность. Он и агент уважительно ведут себя по отношению к нам. Мне звонили другие клубы еще когда я был в Париже, но я сказал, что Жиго не для продажи. Я не хочу ослаблять команду зимой. Если сейчас выдернуть Жиго из команды, команда станет слабее. Я не возьму на себя эту ответственность. Понятно, что летом мы можем потерять в деньгах. Но другая чаша весов перевешивает.

Контракт игрока со «Спартаком» истекает в конце сезона, и он якобы уже уведомил руководство, что не собирается его продлевать.

Жиго перешел в «Спартак» из «Гента» летом 2018 года за 8 миллионов евро. В этом сезоне он провел в РПЛ 16 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 передачу.