Соболев рассказал о первом впечатлении от нового главного тренера «Спартака»

Форвард «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» отметил, что пока не общался с новым главным тренером красно-белых Паоло Ваноли.

—Как вам новый главный тренер?

—В первую очередь хочу вас поздравить со всеми наступившими праздниками.

—Мы вас тоже поздравляем.

—Спасибо. Пока никак не могу ответить на этот вопрос, только вчера с ним познакомились. Сейчас предстоят сборы. Сегодня прошли медобследование. Мысли только о сборах. Сейчас на них приедем, более серьезно познакомимся, в работе друг друга узнаем. Так что все только предстоит.

—Первое впечатление все равно важное.

—Обычное впечатление, обычный человек. Теперь он наш новый главный тренер, поэтому каких—то особых впечатлений нет. Просто новый главный тренер, будем с ним работать.

—Смотрели, что он говорил на первой пресс—конференции, что говорил Каттани во вчерашнем интервью?

—Честно, ничего не смотрел, отдыхал. Особо не следил ни за чем. Только знал, что его назначили и предстоит знакомство. Оно предстоит еще дальше на сборах, будем знакомиться еще ближе.