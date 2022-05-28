Тил может остаться в «Фейеноорде» на следующий сезон

Полузащитник «Фейеноорда» Гус Тил, права на которого принадлежат «Спартаку», может остаться в роттердамском клубе на следующий сезон.

Как сообщает официальный сайт «Фейеноорда», будущее 24-летнего нидерландца все еще остается неопределенным.

Полузащитник пообщался с главным тренером команды Арне Слотом и получил прощальный подарок во время командного ужина по случаю завершения сезона, но вариант при котором он продолжит играть за клуб из Роттердама все еще рассматривается.

В прошлом сезоне Тил забил 21 мяч и отдал 5 результативных передач в 49 матчах за «Фейеноорд» во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.