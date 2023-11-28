Кассьерра может принять участие в матче с «Локомотивом»

Никос Петропулос, представитель форварда «Зенита» Матео Кассьерры, рассказал, когда игрок может вернуться на поле после травмы.

«Возможно, Матео будет готов выйти на поле в матче против «Локомотива». Но точно пока нельзя сказать», — цитирует Петропулоса Sport24.

Кассьерра получил травму в конце матча 15-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1). В этом сезоне нападающий забил 13 голов.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» в рамках 17-го тура РПЛ пройдет в воскресенье, 3 декабря. Начало — в 16.30 по московскому времени.На данный момент сине-бело-голубые с 33 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата России. Железнодорожники идут на восьмой позиции (25).