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Сегодня, 19:55

Кассьерра может принять участие в матче с «Локомотивом»

Алина Савинова
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Никос Петропулос, представитель форварда «Зенита» Матео Кассьерры, рассказал, когда игрок может вернуться на поле после травмы.

«Возможно, Матео будет готов выйти на поле в матче против «Локомотива». Но точно пока нельзя сказать», — цитирует Петропулоса Sport24.

Кассьерра получил травму в конце матча 15-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1). В этом сезоне нападающий забил 13 голов.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» в рамках 17-го тура РПЛ пройдет в воскресенье, 3 декабря. Начало — в 16.30 по московскому времени.На данный момент сине-бело-голубые с 33 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата России. Железнодорожники идут на восьмой позиции (25).

Источник: https://sport24.ru/football/news-600096-kassyerra-mozhet-vernutsya-na-pole-v-matche-s-lokomotivom-na-vykhodnykh
Матео Кассьерра
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ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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