Кашшаи не знает, можно ли назначить ВАР на все игры последнего тура РПЛ

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи ответил на вопрос, все ли игры второй части чемпионата России пройдут с использованием ВАР:

— В этом сезоне в первых шести турах невозможно было применять ВАР на каждой игре. Потом это стало такая возможность появилась. Цель, конечно, в том, чтобы в каждом матче использовались бы видеоассистенты. Посмотрим, как это получится. Не могу сейчас сказать, как будет в последнем туре. Это зависит от технических возможностей, от РФС, РПЛ и тех, кто вовлечен в проект ВАР. В ВАР-центре могут одновременно работать четыре бригады. Пока рано говорить о том, что будет в мае, и сколько игр удастся охватить.

(Александр Бобров)

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