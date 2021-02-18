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Кашшаи не знает, можно ли назначить ВАР на все игры последнего тура РПЛ

17:25
Павел Погребняк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Павел Погребняк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи ответил на вопрос, все ли игры второй части чемпионата России пройдут с использованием ВАР:

— В этом сезоне в первых шести турах невозможно было применять ВАР на каждой игре. Потом это стало такая возможность появилась. Цель, конечно, в том, чтобы в каждом матче использовались бы видеоассистенты. Посмотрим, как это получится. Не могу сейчас сказать, как будет в последнем туре. Это зависит от технических возможностей, от РФС, РПЛ и тех, кто вовлечен в проект ВАР. В ВАР-центре могут одновременно работать четыре бригады. Пока рано говорить о том, что будет в мае, и сколько игр удастся охватить.

(Александр Бобров)

Полностью интервью с Виктором Кашшаи читайте здесь

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