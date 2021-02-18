В распоряжении главы российских судей Кашшаи 17 арбитров

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал, сколько судей сдали тесты и кто из них может работать в чемпионате России.

— Насколько, на ваш взгляд, готовы судьи к сезону? Как они сдали тесты? — вопрос Кашшаи.

— Часть работы арбитров — проходить экзамены, показывать свою физическую готовность к сезону. В среду сдавались фитнес-тесты. Мы применяем официальные тесты УЕФА — хотим, чтобы нормативы были настолько же высоки, как в Европе. У нас 20 судей и 34 ассистента. Все успешно сдали. Два ассистента РПЛ сейчас травмированы, у них будет возможность пройти экзамен позднее. Физическая готовность — это хорошо, но, конечно, важнее то, что арбитры в итоге покажут потом на поле.

— Все ли из 20 рефери могут судить игры чемпионата России?

— 17 из них прошли обучение и вправе обслуживать те игры, на которых используются видеоассистенты, трое (Бобровский, Чистяков, Фролов. — Прим.А.Б.) начали учебу на прошлой неделе. Кроме того, есть несколько судей ФНЛ, у которых есть лицензия ВАР. Они могут входить в бригады в роли видеоассистентов.

— Сколько времени занимает получение лицензии?

— Это длительный процесс. Несколько этапов — теория, тренажеры, отработка практических ситуаций на поле, тренировочные матчи. Подробнее вам может рассказать Леонид Калошин (руководитель по внедрению проекта ВАР в России. — Прим.А.Б.) Надеюсь, летом три упомянутых судьи тоже получат лицензии.

(Александр Бобров)

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