Орещук объяснил, почему Мамаев не перешел в «Динамо»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, почему полузащитник Павел Мамаев не перешел в «Динамо» в 2019 году.

— Вычитали, что в 2019-м трансфер Мамаева в «Динамо» сорвался по нелепой причине.

— Это в Telegram-каналах писали — будто я перенес встречу с Пашей на три часа из-за командного собрания, он ждать не пожелал и укатил в «Ростов». Все не так!

— А как?

— Мамаев только-только освободился. Мы с Хохловым понимали: команде не хватает именного такого человека. Духовитого, способного стать лидером и на поле, и в раздевалке. От Соловьева получили добро на переговоры. Встретились с Пашей. Он очень хотел играть, заоблачных требований не выдвигал.

— А конкретнее?

— Решили так: пока условия будут скромные. Но если заиграет, возвращается на прежний уровень зарплаты. Ударили по рукам, Мамаев полетел разрывать контракт с «Краснодаром». Через два дня должен был вернуться и пройти медосмотр.

Мы тем временем отправились во Владивосток на кубковый матч. Проиграли. В шесть утра приземлились в Москве, я включил телефон и обнаружил в рабочем чате сообщение от Соловьева: «По Мамаеву давайте отложим. И так хреново играем, а если еще его возьмем, пойдет волна хейта. Я не готов».

— Ясно.

— Единственное, о чем жалею, — сразу не позвонил Мамаеву, не объяснил ситуацию. Смалодушничал, отправил смс. За что позже перед Пашей извинился.