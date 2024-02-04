Каррера: «Всегда считал, что в России нет клуба популярнее «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что всегда считал красно-белый клуб самым популярным в России.

«Считаю ли я после работы в России, что «Спартак» — самый популярный клуб страны? Я всегда знал и считал, что в России нет клуба популярнее «Спартака». Так я и думаю до сих пор», — приводит «РБ Спорт» слова 59-летнего специалиста.

Каррера возглавлял «Спартак» с июля 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые выиграли чемпионат и Суперкубок России.

В текущем сезоне московская команда с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.