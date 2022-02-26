Марио Фернандес двумя словами описал победу ЦСКА в дерби над «Спартаком»

Защитник Марио Фернандес назвал идеальной игрой ЦСКА в матче против «Спартака»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».

«Идеальная игра! Шикарная победа сегодня», — сказал Фернандес «СЭ».

31-летний Фернандес вышел в старте красно-синих и провел на поле всю игру против красно-белых.

ЦСКА с 33 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 23 баллами располагается на 9-й строчке.