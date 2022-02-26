Марио Фернандес двумя словами описал победу ЦСКА в дерби над «Спартаком»
Защитник Марио Фернандес назвал идеальной игрой ЦСКА в матче против «Спартака»
Защитник ЦСКА Марио Фернандес в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».
«Идеальная игра! Шикарная победа сегодня», — сказал Фернандес «СЭ».
31-летний Фернандес вышел в старте красно-синих и провел на поле всю игру против красно-белых.
ЦСКА с 33 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 23 баллами располагается на 9-й строчке.
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|И
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|П
|+/-
|О
|
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|12
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|4
|36-20
|39
|
2
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
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30 тур
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7
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